Почти 3 млн туристов посетили Московскую область с июня

Московская область привлекает туристов своей природой, городами с долгой историей, святынями и интересными музеями. С начала лета Подмосковье посетили почти три миллиона человек. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по туризму региона.

В Московской области к концу лета ждут порядка пяти миллионов туристов. С июня регион уже посетили почти три миллиона человек.

Сейчас в регионе для удобства приезжающих работают сто туристических операторов. Турпоток увеличивается постоянно. Интерес к региону у российских и иностранных туристов растет. На привлекательность Московской области оказывает значительное влияние портал welcome.mosreg.ru. На нем можно узнать все о достопримечательностях городов региона, выбрать любое заведение, проложить маршрут до нужного места и узнать график работы музеев.

Обычно туристы приезжают в Московскую область на три-пять дней. Среди самых популярных городов — Коломна, Зарайск, Сергиев Посад, Клин. Много желающих посетить парк «Патриот» в Кубинке Одинцовского округа. Своеобразной точкой притяжения для туристов в Подмосковье стали многочисленные усадьбы. Их в регионе больше 320. В музеи также хотят попасть как российские, так и иностранные туристы. Каждый желающий найдет себе место по душе.

В прошлом году в Московской области отдохнули более 11 миллионов человек. Подмосковье признали лидером национального туристического рейтинга прошлого года. Список популярных регионов составили журнал «Отдых в России» и центр информационных коммуникаций «Рейтинг».