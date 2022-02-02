Почти 3 миллиона электронных больничных выдали в Подмосковье в 2021 году

Электронный больничный лист сделали обязательным с 1 января. Кроме того, у жителей Подмосковья появилась новая возможность — закрыть его, позвонив на горячую линию 122. Услуга будет доступна с 4 февраля.

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев сообщил, что за прошлый год в области выдали 2,8 миллиона электронных больничных, а в январе — 440 тысяч.

«Как показала практика, у электронных листков множество плюсов. И жители Подмосковья активно ими пользуются», — подчеркнул он.

Такой лист невозможно испортить или потерять. Кроме того, врачам нужно меньше времени для оформления. Также почти исчезла вероятность допустить ошибки.

«И, что самое главное, это сокращает бумажную отчетность. В Московской области мы уже несколько лет активно внедряем цифровизацию во все сферы», — объяснил Андрей Голубев.

Он напомнил, что федеральный закон на оформление листков нетрудоспособности онлайн вступил в силу 1 июля 2017 года.