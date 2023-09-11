Подмосковье 11 сентября 2023, 13:07 Почти 29 тысяч жителей Подмосковья зарегистрировались на портале «Добродел» за неделю Unsplash

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За неделю на подмосковном портале «Добродел» зарегистрировались 28,7 тысячи новых пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Пользователи «Добродела» могут в любое время сообщить о волнующих проблемах, приложить фото и отследить ход решения вопроса онлайн.

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Помимо этого, ресурс позволяет узнать о строительстве домов, поучаствовать в опросах или голосованиях и многое другое. На данный момент на портале зарегистрировались более 3,2 миллиона человек.

Жители Московской области также могут оставлять обращения через обновленное приложение «Добродел». Скачать его можно по ссылке.

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