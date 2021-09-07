Почти 2,8 тысячи компьютеров купили для больниц и поликлиник Подмосковья

В подмосковных больницах и поликлиниках появились почти 2,8 тысячи автоматизированных рабочих мест. Для этого закупили необходимую технику. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Новые компьютеры позволят медицинским учреждениям создавать автоматизированные рабочие места. Это поможет врачам быстрее получать доступ к данным пациентов, а значит, повысится качество оказываемой помощи.

«Мы продолжаем проводить информатизацию системы здравоохранения региона. Поставка новых компьютеров позволит обеспечить медицинским специалистам постоянный доступ к информации о пациентах, сделать работу более удобной, избавит врачей от бумажной работы, что позволит больше времени уделять осмотру пациента», — пояснила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Новую технику привезли в больницы Реутова, Ступина, Химок, Сергиева Посада и других округов. Компьютеры закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Здравоохранение».