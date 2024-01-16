Подмосковье 16 января 2024, 12:20 Почти 28 тысяч услуг оформили в цифровых зонах МФЦ Подмосковья в январе Unsplash

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Жители Подмосковья оформили около 28 тысяч услуг в цифровых зонах МФЦ с начала января, из них 66% — на региональном портале. Об этом сообщили в министерстве госуправления, IT и связи.

Сотрудники МФЦ помогают жителям получать электронные услуги в смарт-центрах. Цифровые зоны есть во всех городских округах, а в некоторых занимают отдельные помещения. Для жителей оборудовано 824 рабочих места с бесплатным доступом к региональному и федеральному порталам госуслуг.

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В январе через цифровые МФЦ подали 18,6 тысячи заявлений на региональном портале и 9,2 тысячи — на федеральном.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2023 году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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