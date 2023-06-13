Подмосковье 13 июня 2023, 18:02 Почти 270 водителей в состоянии опьянения выявили в Подмосковье в праздничные дни Госавтоинспекция Подмосковья

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В праздничные дни инспекторы ГИБДД проверили в Подмосковье 22 тысячи транспортных средств. Водители 268 машин оказались в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Проверки проходили с 9 по 12 июня. За это время в Московской области провели 340 профилактических мероприятий. Стражи правопорядка выявили 125 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения и 129 человек, которые отказались пройти соответствующую процедуры освидетельствования.

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Водителям Подмосковья напоминают, что за управление транспортным средством в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на 1,5-2 года. За повторное нарушение водителям грозит штраф от 200 тысяч рублей, возможна конфискация автомобиля и лишение свободы.

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