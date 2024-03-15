Подмосковье 15 марта 2024, 18:00 Почти 2,7 тысячи свадеб сыграли в Подмосковье в феврале фото предоставлено ГУ ЗАГС МО

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Итоги февраля подвели в Главном управлении ЗАГС Московской области. За месяц в регионе зарегистрировали около 2,7 тысячи браков.

Самым популярным для заключения браков стал отдел ЗАГС № 1 по городским округам Люберцы и Лыткарино. Много свадеб состоялось в ЗАГСе Подольска, а также в Московском областном Дворце бракосочетания № 1.

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Свадебный пик пришелся на 24 февраля — дату с зеркальным сочетанием цифр. Тогда свои отношения оформили более 400 пар.

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