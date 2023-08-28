Подмосковье 28 августа 2023, 13:20 Почти 27 тысяч человек зарегистрировались на «Госуслугах» Подмосковья за неделю Unsplash

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На прошлой неделе на портале госуслуг Подмосковья зарегистрировались почти 27 тысяч граждан. Этот показатель на 20% выше, чем за период с 14 по 20 августа.

Как сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья, более 96% новых пользователей имеют подтвержденную запись в Единой системе идентификации и аутентификации. ЕСИА предоставляет доступ ко всем государственным услугам и сервисам.

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Региональный портал работает круглосуточно. Благодаря цифровизации получать госуслуги можно в любое удобное время.

Цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

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