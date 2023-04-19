Подмосковье 19 апреля 2023, 13:04 Почти 2,7 миллиона сеянцев сосны и дуба подготовили для восстановления лесов в Подмосковье Комитет лесного хозяйства МО

Читать 360tv в

Для работ по лесовосстановлению в рамках национального проекта «Экология» в Подмосковье подготовили 2,7 миллиона сеянцев ели, сосны и дуба. Чтобы растения сохранились, их поместили в снежные хранилища, где они будут находиться до высадки.

«В питомниках „Центрлесхоза“ идет выкопка сеянцев. В Ульянинском питомнике уже подготовили более 1,8 миллиона, в Волоколамском — более 390 тысяч, в Дмитровском — свыше 430 тысяч сеянцев. Всего — порядка 2,7 миллиона растений», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Реклама

Растения выкапывают в период, когда почки еще не пошли в рост. Затем сеянцы помещают в снежные хранилища, подготовленные в лесничествах еще зимой. Там молодые деревья будут находиться непосредственно до высадки в грунт.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что к осени этого года в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».