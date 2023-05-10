Подмосковье 10 мая 2023, 15:50 Почти 2,7 миллиона сеянцев сосны и дуба подготовили к весенним посадкам в Подмосковье Комитет лесного хозяйства МО

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Меньше пяти дней остается до старта экологической акции «Лес Победы» в Подмосковье. Питомники «Центрлесхоза» приготовили к посадкам почти 2,7 миллиона сеянцев сосны, ели и дуба.

«Порядка 95 тысяч сеянцев будут посажены на подготовленных лесных участках и 16 тысяч — в ходе нашей традиционной акции „Лес Победы“. Остальные используют для лесовосстановления», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Сеянцы держали в хранилищах со снегом, которые заготовили еще зимой. К местам посадок деревья направятся с защищенной корневой системой.

Акция «Лес Победы» пройдет в Подмосковье 13 мая. Все желающие могут выбрать удобную для себя площадку на карте геопортала Подмосковья и принять участие в высадке леса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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