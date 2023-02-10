Подмосковье 10 февраля 2023, 10:30 Почти 27 гектаров земли в 10 минутах от города отвели под участки для многодетных семей в Ступине

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Многодетные семьи из Ступина получают бесплатные земельные участки в 10 минутах езды от города. Специально для этого рядом с селом Образцово была выделена территория площадью 26,9 гектара.

Многодетная мама Раиса Горохова из Ступина уже получила свои 10 соток около Образцово в прошлом году.

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«Раньше многодетным предлагался участок с конкретным номером, а сейчас выдают реестр свободных наделов и семья сама выбирает землю себе по вкусу», — рассказывает она.

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Землю дают быстро, на все процедуры уходит один-два месяца. Оформлением занимается администрация округа.

Семья Анны Жирновой также получила участок возле села Образцово. Уже поставили фундамент будущего дома.

«В квартире места маловато, поэтому решили воспользоваться программой. Подали заявление, и все очень быстро оформили. Землю облагородили, заложили фундамент дома. Будем строить из пеноблоков», — говорит Жирнова.

Недавно губернатор Андрей Воробьев встретился с женами военнослужащих Софринской бригады. Он отметил, что задача властей — оказывать поддержку семьям бойцов.