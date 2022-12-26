26 декабря 2022, 13:23
Почти 2,6 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в 2022 году
Комплексные медицинские осмотры в поликлиниках Подмосковья прошли 2,6 миллиона человек с начала года. Это помогло выявить более 180 тысяч заболеваний и вовремя начать лечение.
«Из 180 тысяч впервые выявленных заболеваний примерно 3,2 тысячи — онкологических. На ранней стадии они лучше поддаются лечению, поэтому важно узнать о болезни как можно скорее», — говорит первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.В Подмосковье также организована углубленная диспансеризация для жителей старше 18 лет, переболевших COVID-19. Пройти медосмотр можно через два месяца после выздоровления. Кровь пациента проверят на общий и биохимический анализы, сделают рентгенографию грудной клетки и другие исследования. При наличии показаний направят на компьютерную томографию легких, Эхо-КГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей. Программа диспансеризации продолжится в 2023 году.
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Губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что Подмосковье получило поддержку президента России для строительства детского госпиталя в Красногорске. Современный объект с ультраоборудованием планируется сдать досрочно — через год с половиной.
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