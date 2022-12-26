Подмосковье 26 декабря 2022, 13:23 Почти 2,6 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в 2022 году

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Комплексные медицинские осмотры в поликлиниках Подмосковья прошли 2,6 миллиона человек с начала года. Это помогло выявить более 180 тысяч заболеваний и вовремя начать лечение.

«Из 180 тысяч впервые выявленных заболеваний примерно 3,2 тысячи — онкологических. На ранней стадии они лучше поддаются лечению, поэтому важно узнать о болезни как можно скорее», — говорит первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

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Губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что Подмосковье получило поддержку президента России для строительства детского госпиталя в Красногорске. Современный объект с ультраоборудованием планируется сдать досрочно — через год с половиной.

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