Подмосковье 15 сентября 2023, 15:53 Почти 250 заблудившихся грибников вывели из лесов Подмосковья с начала сентября Фото zhukvesti.ru

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С начала сентября спасатели Подмосковья помогли выйти из леса почти 250 заблудившимся грибникам. Об этом рассказал курирующий лесное хозяйство региона заместитель председателя правительства Георгий Филимонов.

По словам Филимонова, с начала сентября ежедневно в лесу теряются люди. Больше всего случаев традиционно приходится на выходные, а рекордсменом стал четверг, 14 сентября. В этот день заблудился 41 человек.

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Чаще всего грибники терялись в лесничествах «Русский Лес», а также в городских округах Ступино, Истра, Клин и Сергиев Посад. Среди них много пожилых одиноких людей, которые отправились в чащу без мобильной связи.

Так, в Ногинске заблудился 73-летний мужчина, страдающий потерей памяти, а в Звенигородском от родственников отстал 65-летний грибник без телефона. В Сергиево-Посадском лесничестве заблудились 75-летняя женщина с маленьким ребенком. Еще несколько человек не смогли найти оставленные на дороге около леса автомобили.

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