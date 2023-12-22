Подмосковье 22 декабря 2023, 11:09 Почти 250 тысяч человек прошли онкоскрининг полости рта в Подмосковье за год Пресс-служба Минздрава МО

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Диагностику новообразований полости рта могут пройти жители Подмосковья по программе «Стоматология: перезагрузка». Исследование позволяет уже во время приема заподозрить у пациента онкологическое заболевание.

«С начала года скрининг на рак полости рта прошли уже более 245 тысяч человек. При этом у 558 пациентов обнаружили онкологическое заболевание. У 202 человек болезнь находилась на ранней стадии. Всех пациентов направили на лечение», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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На приеме врач-стоматолог направляет люминесцентную лампу в полость рта, и любое отклонение от нормы светится иначе. Это позволяет заподозрить онкологическое заболевание. Диагностика проводится бесплатно на приеме у стоматолога.

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