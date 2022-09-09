Почти 250 тысяч человек привились от гриппа в Подмосковье | 360°

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Почти 250 тысяч человек привились от гриппа в Подмосковье

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Уже 249 тысяч человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье. Среди них 49 тысяч — дети.

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Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова напомнила, что вакцинацию проводят в торговых центрах, поликлиниках и передвижных комплексах.

Вакцинация является самым надежным способом для защиты от гриппа и его осложнений

Светлана Стригункова.

Она напомнила, что грипп способен спровоцировать патологии сосудов, сердца, нервов, дыхательных путей и не только.

Для вакцинации в поликлинике потребуется предварительная запись. Она доступна на «Госуслугах» Подмосковья и по номеру телефона 122.

Вместе с тем привиться можно в передвижных комплексах, работающих рядом с платформами электричек, торговыми центрами и не только.

Сначала врач осмотрит пациента и, если не выявит противопоказаний, сделает прививку.

Графики и адреса работы передвижных комплексов вакцинации доступны на сайте privivka.mz.mosreg.ru.

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