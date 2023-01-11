Подмосковье 11 января 2023, 15:08 Почти 250 социальных предпринимателей Подмосковья получили гранты в 2022 году

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В прошлом году 249 предпринимателей из Подмосковья, бизнес которых направлен на решение социальных проблем, получили государственные гранты в размере 500 тысяч рублей. Всего в регионе таких коммерсантов 807, то есть финансовую поддержку получили 30% из них. Деньги можно потратить на разные цели — от аренды и ремонта помещений до платежей по лизингу.

В 2022 году гранты получили свыше 2,2 тысячи предприятий по всей стране. В 2023 году государственная грантовая поддержка сохранится, также расширится круг ее получателей.

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«…теперь статус социального предприятия и всю доступную в связи с этим поддержку могут получить и индивидуальные предприниматели с инвалидностью, не имеющие наемных работников», — пояснила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

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Лидером по числу выданных в 2022 году грантов стали Московская и Ленинградская области.

«За 2022 год в Московской области количество соцпредпринимателей выросло почти на 40%», — рассказала зампредсед правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Гранты можно потратить на аренду и ремонт помещений, покупку техники и оборудования, сырья, программного обеспечения, комплектующих для медтехники или протезно-ортопедических изделий, лизинговые платежи, оплату коммунальных услуг и другие цели.

Получить информацию о доступных мерах поддержки, помощь в оформлении статуса социального предпринимателя можно в центре «Мой бизнес» своего региона, а также в личном кабинете на цифровой платформе МСП.рф.

Отметим, гранты соцпредприятиям выплачивают в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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