Подмосковье 08 апреля 2024, 18:09 Почти 250 новых коммунальных машин передали округам Подмосковья с начала года Медиабанк МО

Читать 360tv в

С начала года Министерство имущественных отношений Московской области передало округам 247 новых коммунальных машин. Это позволило улучшить работу коммунальной сферы муниципальных образований региона.

Одним из направлений работы ведомства является передача движимого имущества, к которому относится в том числе и спецтранспорт. Отмечается, что автопарк коммунальных служб пополнен тракторами, подметально-уборочными и поливомоечными машинами и другими транспортными средствами.

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».