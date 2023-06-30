Подмосковье 30 июня 2023, 17:24 Почти 250 новых читателей присоединились к библиотеке в поселке Курсаково с января

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С начала 2023 года в библиотеке в поселке Курсаково в Истре зарегистрировались 249 новых читателей. Учреждение посетили более 2,2 тысячи раз.

«Человек может посмотреть и найти нужную книгу. И сразу он видит, в какой библиотеке эта книга имеется», — рассказала директор МУК «Истринская ЦБС» Татьяна Вартанова.

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В библиотеке можно получить доступ к «Литрес» и Национальной электронной библиотеке, бесплатно воспользоваться интернетом, а также побывать на развлекательных мероприятиях и поучаствовать в мастер-классах.

«Мероприятия проводятся почти каждый месяц», — сообщила посетитель учреждения Ирина Козлова.

Книжный фонд библиотеки насчитывает более 6,5 тысячи тысяч экземпляров.

«Мы сделали в этой библиотеке полностью новый ремонт: пополнили книжный фонд и оснастили новым оборудованием. Сегодня побывала там. И большое количество благодарностей получила за новую точку притяжения на данном населенном пункте», — рассказала глава Истры Татьяна Витушева.

Для удобства читателей идет работа и по внесению фонда библиотеки в электронный каталог Московской области.

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