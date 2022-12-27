Подмосковье 27 декабря 2022, 15:20 Почти 250 медиков устроились на работу в Подмосковье по рекомендации коллег с начала года

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Программа по привлечению медицинских специалистов «Приведи друга» действует в Подмосковье с начала года. С ее помощью в медучреждения Московской области трудоустроились 249 специалистов.

«Подмосковье растет и развивается, и важно привлекать новые медицинские кадры — чтобы жителям была доступна качественная медпомощь. Поэтому в регионе реализовано беспрецедентное количество мер социальной поддержки для врачей и среднего медперсонала», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Сотрудники больниц и поликлиник могут получать премии за трудоустройство новых врачей, фельдшеров и медсестер. Так, за врача полагается премия в размере до 40 тысяч рублей, за фельдшера или медсестру — до 25 тысяч. Выплаты за привлеченного сотрудника производятся в два этапа: 50% при трудоустройстве и 50% после трех месяцев работы.

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Лидерами по привлечению сотрудников с помощью программы стали Красногорск, Пушкино, Одинцово, Домодедово и Луховицы. Самые популярные специальности: медицинская сестра, участковые терапевт и педиатр, анестезиолог-реаниматолог, а также фельдшер скорой помощи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал городские округа Подмосковья, где не хватает медработников. В их число попали Серпухов, Наро-Фоминск и Фрязино.

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