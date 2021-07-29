Почти 250 детских площадок установили в Подмосковье. Оставить заявку можно на «Доброделе»

В Московской области последние шесть лет активно строят детские площадки. За это время в округах установили почти 250 больших игровых комплексов. Об этом во время прямой линии рассказал Андрей Воробьев.

Программа по установке детских площадок стартовала в Подмосковье шесть лет назад. За это время в регионе создали 993 детские площадки. Их открыли в период с 2013 по 2019 год.

«Эта программа очень востребована. Мы делаем детские площадки большие, комфортные, порядка 400-500 квадратных метров, где и взрослые могут общаться, где безопасность соблюдается, видеонаблюдение. Детям нравятся эти площадки. Мы уже установили порядка 250 таких больших комплексов и дальше будет этим путем двигаться», — отметил Андрей Воробьев.

Он уточнил, что жители региона могут оставить на портале «Добродел» заявку на строительство площадки у себя в районе. Самые активные пользователи в приоритетном порядке получают новые площадки.

До конца этого года в Московской области планируют установить еще почти 230 площадок.