Почти 2,5 тысячи незаконных рекламных щитов убрали из лесов Подмосковья с начала года

С начала года в лесах Подмосковья демонтировали 2479 незаконных рекламных конструкций. Многие из них были прибиты к деревьям гвоздями или прикреплены проволокой.

Источник фото: телеканал «360»

Некоторые предприниматели Подмосковья размещают рекламу в лесах региона, нарушая закон. Такой способ продвижения грозит деревьям инфекциями, рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов.

«Большинство из них размещены с повреждением живых деревьев — прибиты гвоздями или прикручены саморезами. Это способствует проникновению в ствол различных инфекций и гибели дерева впоследствии», — сказал он.

По его словам, проволока также наносит вред растениям, не давая стволу развиваться.

Источник фото: телеканал «360»

За размещение рекламы на деревьях нарушители платят штраф до четырех тысяч рублей — для жителей, до 40 тысяч — для должностных и до 300 тысяч — для юридических лиц, напомнил председатель комитета лесного хозяйства Олег Баженов.

«Рекламе нет места на живых деревьях, для этих целей предназначены специально отведенные места», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 50 подмосковных лесопарков. Во многих из них работы уже стартовали.