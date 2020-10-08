Почти 25 тысяч человек сделали прививку от гриппа в торговых центрах Подмосковья

Пункты вакцинации были развернуты в 23 округах Московской области, включая Котельники, Мытищи, Красногорск, Пушкино, Королев, Щелково и Химки. Посетители ТЦ смогли сделать прививку бесплатно при наличии полиса обязательного медицинского страхования.

«С конца сентября на территории Московской области проводится массовая вакцинация от гриппа в крупных торговых центрах. Всего за 17 дней прививку от гриппа в 35 торговых центрах Подмосковья сделали 24 547 человек», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Всего в Московской области с начала кампании прививки от гриппа поставили трети от запланированного числа жителей. Вакцинация проводится во всех городских округах, в многолюдных местах работают мобильные комплексы, с собой необходимо иметь полис ОМС.