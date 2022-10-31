Почти 2,5 миллиона человек привились от гриппа в Подмосковье | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 16:27 Почти 2,5 миллиона человек привились от гриппа в Подмосковье

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Подмосковье продолжает кампанию по вакцинации от гриппа. Почти 2,5 миллиона человек, в том числе более 780 тысяч детей, уже прошли вакцинацию в Московской области.

Привиться от гриппа в Подмосковье можно в поликлинике или в мобильном медицинском комплексе. Такие комплексы работают вблизи авто- и железнодорожных вокзалов. Чтобы пройти вакцинацию в мобильном медкабинете, нужно иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

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Перед вакцинацией медицинский специалист проводит осмотр, чтобы убедиться, что у человека отсутствуют противопоказания к процедуре. График работы и адреса мобильных комплексов можно найти на сайте.

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Привиться в поликлинике можно по предварительной записи через инфомат в медучреждении, на региональном портале госуслуг или по телефону 122.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова напомнила о том, что грипп опасен осложнениями.

«Самый надежный способ защититься от вируса и его последствий — это вакцинация. Прививку от гриппа в Подмосковье сделали почти 2,5 миллиона человек, в том числе 789 тысяч детей», — сообщила Светлана Стригункова.