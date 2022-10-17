Почти 2,5 миллиона жителей Подмосковья примут участие в фестивале по финансовой грамотности | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 14:05 Поделиться Telegram

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Viber Почти 2,5 миллиона жителей Подмосковья примут участие в фестивале по финансовой грамотности

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Около 2,5 миллионов жителей Подмосковья в самом разном возрасте и с разным уровнем знаний о финансах собираются принимать активное участие в Финансовом фестивале. Он состоится на территории Подмосковья с 17 по 21 октября. Об этом рассказала министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

Неделю финансовой грамотности собираются организовать для жителей Подмосковья Министерство экономики и финансов региона, а также некоторые другие ведомства. Фестиваль обещает стать самым широким мероприятием по данной тематике, который вообще когда-либо проходил на территории Подмосковья. Планируется, что примерно 30 процентов всего населения хоть каким-то способом, по поучаствуют в нем. Например, смогут побывать непосредственно на уроках, послушают лекции и вебинары, им выдадут интересные материалы для ознакомления.

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«Фестиваль через разные форматы занятий охватит школьников, студентов колледжей и ВУЗов, воспитанников семейных центров, пенсионеров, государственных и муниципальных служащих. Финансовая культура важна для всех, особенно в наше время технологий, цифровизации и множества доступных финансовых инструментов», — отметила Наталия Масленкина.

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На мероприятии вниманием не обойдут ни одну категорию граждан. Для всех уже подготовили специальные и четко распланированные программы, учитывались и интересы отдельных групп, и их уровень подготовки. Для учеников 5-11 классов и учащихся колледжей ожидает множество информационных видеороликов. Например, которые касаются вопросов борьбы с мошенничеством, ответственным потреблением, вопросам личных финансов. После видеоуроков все участники перейдут к тому, чтобы изменить теорию на практику — они будут выполнять практические задания.

Для студентов ВУЗов тоже подготовили специальную программу. Особенно по мошенничеству. Видеолекцию о мерах государственной поддержки можно будет прослушать в записи. Программа подойдет в том числе и для воспитанников семейных центров Подмосковья.

Для государственных и муниципальных служащих готовят короткие по длительности видео о том, как грамотно и безопасно вести себя в интернете. Будут говорить о банковских вкладах, о методах накоплений и обо многом другом.

Фестиваль завершится 21 октября. Мероприятие состоится в образовательном центре «Вершина» в Путилково. Для учеников центра подготовили отдельную программу. Для них пройдут тематические уроки, которые будут касаться финансовой грамотности для разных возрастов. Транслироваться будут видеоуроки и лекции, которые будут смотреть на всей территории Московской области.

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