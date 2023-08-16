Подмосковье 16 августа 2023, 22:27 Почти 240 соглашений об урегулировании родительских споров после развода заключили в Подмосковье Пресс-служба УПР в МО

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С начала этого года в Подмосковье заключили 239 соглашений о проведении медиации в родительских спорах по проекту «НЕделим». Об этом сообщила основательница программы, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По словам детского омбудсмена, теперь обратиться за помощью в вопросах по дальнейшему воспитанию детей после разрыва родителей можно не только в пилотных городских округах, но и по всему Подмосковью.

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«Найти реестр медиаторов-участников проекта можно на нашем сайте. В него постепенно будут добавляться специалисты присоединившихся территорий. Но уже можно обратиться в окружные управления соцразвития или в семейные центры в ваших городах для урегулирования возникающих недопониманий после разводов», — подчеркнула Мишонова.

Также она добавила, что сейчас внесудебное урегулирование споров о воспитании детей проводят сотрудники 27 теруправлений социального развития Московской области и 26 семейных центров региона.

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