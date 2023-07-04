Подмосковье 04 июля 2023, 10:19 Почти 240 компаний Подмосковья получили льготные микрозаймы с начала года

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Московский областной фонд микрофинансирования продолжает выдачу льготных кредитов субъектам МСП Подмосковья. С начала года данной поддержкой воспользовались 238 компаний. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

«За первые шесть месяцев этого года Фонд микрофинансирования Московской области выдал 238 займов на общую сумму 380,7 миллиона рублей. Сегодня предпринимателям доступно семь программ фонда, в рамках которых бизнес может получить кредиты размером до пяти миллионов рублей на срок до трех лет», — подчеркнула Зиновьева.

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За это время социальному предпринимателю из Королева рефинансировали кредит банка, а индивидуальный предприниматель из Мытищ получил заем по программе «Приоритетный». Подробнее ознакомиться с программами кредитования фонда можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал поддержку малого бизнеса стратегической задачей Подмосковья.

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