Бывший студент медицинского колледжа Вячеслав Коршунов во время пандемии стал работать фельдшером. В планах у него стать хирургом, но пока он усердно работает в скорой помощи.

Профессия, в которую попал 21-летний житель Красногорска Вячеслав Коршунов, непростая. Ему приходится сталкиваться со множеством выездов и сложными случаями. Вся работа должна быть выполнена максимально оперативно. Сейчас условия стали еще суровее — виной всему пандемия.

«Мы буквально заезжали на подстанцию, там что-нибудь в рот закинуть, если удавалось, и дальше ехали. Работали почти 24 часа в костюмах защитных, в масках, было, конечно, трудно. Сейчас как-то полегче стало», — рассказал «360» Коршунов.

Работа требует высокой скорости, поэтому все необходимое у собеседника всегда заранее собрано в оранжевом чемоданчике — сумке-укладке. Молодой человек называет работу фельдшером временной.

Так-то у меня мечта с детства стать хирургом, но сейчас временно работаю фельдшером. Мечту свою бросать не собираюсь и пойду до конца Вячеслав Коршунов

Во время пандемии в фельдшеры пошло очень много людей, имеющих отношение к пандемии. Превращение школьников в группы быстрого медицинского реагирования проходит в стенах Московского областного медицинского колледжа. Из-за пандемии приемная комиссия работает только в электронном виде. Из-за нее же, в какой-то степени, и такой повышенный интерес к профессии. В среднем на одно место приходит по семь заявок. И эта цифра будет расти.

«Это фактор пандемии. Мы все пережили тяжелейший период, когда многие ценности жизненные приняли, наверное, новою окрасу и пришло понимание ценности медицинской специальности медсестры, фельдшера и врача. И люди осознанно поняли, то такая профессия нужна», — сказал «360» директор колледжа Саркис Бабаян.

Всего же в Подмосковье сейчас действуют пять медицинских колледжей.