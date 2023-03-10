Подмосковье 10 марта 2023, 14:36 Почти 23 тысячи школьников Подмосковья написали тренировочный ЕГЭ

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Почти 23 тысячи школьников Московской области написали тренировочный единый государственный экзамен (ЕГЭ). Сегодня они проверили свои знания в биологии, английском языке и информатике, сообщили в министерстве образования региона.

Мероприятия состоялись на территории 268 пунктов проведения экзаменов. В каждом ППЭ были задействованы все аудитории и техническое оборудование.

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«Наш регион продолжает готовиться к проведению выпускных экзаменов и осваивать новую технологию. Ребята смогли проверить свои знания, а сотрудники пунктов проведения отработать все организационные моменты», — заявили в ведомстве.

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Результаты тренировочного экзамена станут известны не позднее 23 марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к началу нового учебного года в регионе откроют 20 новых школ и 11 детских садов.

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