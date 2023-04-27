Подмосковье 27 апреля 2023, 15:21 Пять новых домов построили в жилом комплексе «Серебрица» в Красногорске ГК «Сити21»

Читать 360tv в

Строители возвели пять новых домов высотой от восьми до 12-ти этажей в жилом комплексе «Серебрица» в Красногорске, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области. Также на территории открыли детский сад на 250 мест и школу для 825 учеников.

Строительством занималась компания «Сити21» в рамках программы комплексного развития территории Подмосковья. В новых корпусах жилого комплекса поселились порядка 2000 семей.

Реклама

Одной из первых отметила новоселье Елена Еварестова, хозяйка кота по кличке Котис. Жительница следовала традиции пускать домашнее животное первым в квартиру после переезда.

Елена Еварестова

«Котис действительно очень гостеприимный и контактный, любит присутствовать в компании людей, но никому не мешает. Общение и наблюдение за происходящим вокруг — его главное увлечение. Ничего не боится, потому что любознательный, даже гуляет во дворе», — рассказала владелица питомца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил стройплощадку нового корпуса гимназии № 7 в Чехове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».