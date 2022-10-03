Почти 200 вопросов в сфере ЖКХ удалось решить в Подмосковье за неделю | 360°

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Почти 200 вопросов в сфере ЖКХ удалось решить в Подмосковье за неделю

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За прошедшую неделю на контроле подведомственной региональному министерству ЖКХ аварийно-восстановительной службы ГКУ МО «МОС АВС» оказалось 195 технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения Московской области. За это время оперативные группы успели выполнить 33 выезда в муниципальные образования региона.

Из 195 технологических нарушений чаще всего возникали вопросы о том, как потребители обеспечиваются теплом, горячей и холодной водой, а также электричеством. В итоге все нарушения удалось оперативно устранить.

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Кроме того, аварийно-спасательная служба провела 26 мероприятий по безопасности и антитеррору. В целом с начала года специалисты службы более 4,5 тысячи раз выезжали на объекты жизнеобеспечения региона. Чаще всего выезды были связаны с обращениям граждан, иногда — с участием в учениях.

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