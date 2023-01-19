Подмосковье 19 января 2023, 14:03 Почти 200 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Подмосковье

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Крещение отметили в Подмосковье в ночь с 18 на 19 января. Купанием проруби в этом году занялись около 100 тысяч человек. Всего в мероприятиях поучаствовали около 200 тысяч желающих.

Глава Минблагоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал, что к утру 19 января в крещенских купаниях поучаствовали около 196 тысяч человек. Из них около 100 тысяч окунулись в прорубь.

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«Для жителей и гостей региона в этом году организовали свыше 220 специализированных площадок для купания, которые оборудованы теплыми платками, туалетами, навигацией. Везде обеспечено дежурство экстренных служб», — сказал он.

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Пик посещаемости выявили после полуночи, когда завершились праздничные богослужения. Окунуться в прорубь в Подмосковье можно до сих пор.

Всего в области организовали 64 купели на открытых водоемах, 53 — на прудах и 107 возвели на улице и в помещениях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил силовиков за высокий уровень безопасности в праздничные дни в Подмосковье. По словам губернатора, все крещенские мероприятия обошлись без происшествий.

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