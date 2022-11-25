Подмосковье 25 ноября 2022, 11:08 Почти 200 рабочих мест появится в тепличном комплексе для огурцов и помидоров в Луховицах

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Компания «Луховицкие овощи» завершает строительство третьей очереди масштабного инвестиционного проекта. На площади 15 гектаров заработают новые теплицы для выращивания овощей, которые помогут трудоустроиться почти 200 местным жителям.

«В ноябре планируется открытие третьей очереди тепличного комбината компании „Луховицкие овощи“. Объем инвестиций составит 4,5 миллиарда рублей. Будет дополнительно создано 195 рабочих мест», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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После того как теплицы будут открыты, сельхозпроизводители получат поддержку по поручению губернатора Андрея Воробьева. Ее размер составит 362 миллиона рублей.

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В теплицах будут производить 15 000 тонн огурцов и 3550 тонн помидоров. Ранее уже был построен и введен в эксплуатацию распределительный центр площадью два гектара, который не имеет аналогов в мире. Он оборудован четырехъярусной зоной хранения на автоматике.

Объем производства компании «Луховицкие овощи» в 2021 году составил 21 тысячу тонн овощей.

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