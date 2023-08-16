Подмосковье 16 августа 2023, 14:28 Почти 200 предпринимателей Подмосковья воспользовались услугой земельного контроля с марта Главгосстройнадзор МО

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С марта 2023 года сервисом по оказанию муниципального земельного контроля воспользовались в Подмосковье 184 предпринимателя и юрлица. По инициативе регионального Главгосстройнадзора администрации городских округов ежедневно проводят вебинары, где рассказывают о способах получения услуги.

Чаще всего бизнесмены интересуются, могут ли подать заявку на земельный контроль физические лица, как правильно оформить консультацию по телефону, а также спрашивают об уведомлениях об оказании услуги. Всего за лето участники семинаров уточнили более 160 вопросов.

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На региональном портале госуслуг с мая 2022 года работает комплексный сервис надзорной деятельности для бизнеса. Услуга объединяет 14 ведомства и 39 видов контроля в Подмосковье, всего цифровой практикой воспользовались около 15,5 тысячи человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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