Почти 200 подмосковных детей-сирот обрели семью с начала года
В так называемые замещающие семьи устроить детей помогают органы опеки и попечительства подмосковного Министерства образования. Перед тем как взять себе ребенка, требуется пройти Школу приемных родителей.
«Там специалисты — социальные педагоги, психологи и юристы. Они отвечают на актуальные вопросы и рассказывают нужную информацию, в том числе о процессе усыновления. Это совершенно бесплатно для граждан, желающих принять на воспитание детей в свои семьи», — сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.
По ее словам, такой возможностью с начала года воспользовались 249 человек, из которых 42 приняли ребенка в семью.
Известно, что сегодня в области проживает свыше 24,5 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В регионе работает мобильное приложение «Усыновление в Московской области». Там любой человек может оперативно записаться на прием в региональный банк данных детей, оставшихся без попечения родителей, и задать любые вопросы. Также есть возможность ознакомиться с анкетой каждого ребенка, который мечтает обрести семью и забыть о чувстве одиночества.