Почти 200 подмосковных детей-сирот обрели семью с начала года

За первые месяцы года 199 детей-сирот из Подмосковья обрели приемную семью. Таких в регионе стало на 19 больше за то же время. Теперь их свыше четырех тысяч.

В так называемые замещающие семьи устроить детей помогают органы опеки и попечительства подмосковного Министерства образования. Перед тем как взять себе ребенка, требуется пройти Школу приемных родителей.

«Там специалисты — социальные педагоги, психологи и юристы. Они отвечают на актуальные вопросы и рассказывают нужную информацию, в том числе о процессе усыновления. Это совершенно бесплатно для граждан, желающих принять на воспитание детей в свои семьи», — сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, такой возможностью с начала года воспользовались 249 человек, из которых 42 приняли ребенка в семью.

Известно, что сегодня в области проживает свыше 24,5 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В регионе работает мобильное приложение «Усыновление в Московской области». Там любой человек может оперативно записаться на прием в региональный банк данных детей, оставшихся без попечения родителей, и задать любые вопросы. Также есть возможность ознакомиться с анкетой каждого ребенка, который мечтает обрести семью и забыть о чувстве одиночества.