Подмосковье 21 февраля 2023, 17:59 Почти 200 новых рабочих мест появится на производстве кабелей в Дубне

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Компания «Дубненский кабельный завод» увеличил показатели инвестиционного проекта по развитию производства облегченных авиационных проводов. Это позволит создать еще 175 рабочих мест, сообщила зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева. Продукцию завода используют в самолетостроении.

Объем инвестиций в компанию составлял чуть более 180 миллионов рублей, но в связи с высоким спросом на продукцию он увеличился до 197 миллионов.

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«Кроме того, если раньше в рамках проекта планировалось создание 45 рабочих мест, то теперь этот показатель увеличен почти в четыре раза — до 175 новых рабочих мест», — рассказала Екатерина Зиновьева.

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На работу возьмут операторов автоматических линий, технологов и линейны руководителей. Проект позволит развить выпуск облегченных авиационных кабелей на основе собственных научных разработок и патентов.

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