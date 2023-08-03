Подмосковье 03 августа 2023, 14:32 Почти 200 многоквартирных домов поставили на кадастровый учет в Подмосковье с начала года РИА «Новости»

Читать 360tv в

Главное управление Росреестра по Московской области поставило на кадастровый учет 199 многоквартирных домов за первое полугодие 2023 года, сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья. В новые постройки заселились более 50 тысяч семей.

Кроме возведения МКД, в Подмосковье активно строят новые школы, детские сады и другие социальные объекты в соответствии с потребностями жителей региона. С начала года Росреестр утвердил на учет 20 образовательных учреждений, 15 медицинских организаций и четыре физкультурно-оздоровительных комплекса.

Реклама

По словам заместителя руководителя региональной службы госрегистрации Дарьи Прониковой, регион активно развивается в сфере жилищных условий.

«На территории Московской области сокращены сроки осуществления государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав в отношении социально значимых объектов недвижимости, многоквартирных домов и объектов бытовой недвижимости. Благодаря совместной работе с правительством в регионе формируется комфортная городская среда в интересах граждан и бизнеса», — добавила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».