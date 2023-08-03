Подмосковье 03 августа 2023, 13:01 Почти 200 многоквартирных домов Подмосковья поставили на кадастр с начала года Министерство жилищной политики Московской области

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С начала года в Подмосковье поставлено на кадастровый учет 199 многоквартирных домов. Ключи от новых квартир выдали более 50 тысячам семей.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, кадастровый номер также получили 40 социальных объектов. Это 20 образовательных учреждений, 15 объектов здравоохранения, четыре физкультурно-оздоровительных комплекса и один хостел для учащихся.

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Все объекты соответствуют современным стандартам и обустроены для комфортного пребывания.

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