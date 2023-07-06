Подмосковье 06 июля 2023, 14:12 Почти 200 ярмарок провели в Подмосковье в июне Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Тематические летние ярмарки по продаже саженцев, садового инвентаря и товаров для дачи провели в Подмосковье в июне. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Из 195 проведенных ярмарок 179 были тематическими и 16 — сельскохозяйственными. Большую часть мероприятий посвятили дачному сезону и садово-огородным работам. Жители смогли в одном месте приобрести инвентарь, семена, рассаду и другие товары.

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Кроме того, в регионе прошли такие ярмарки, как «Лето в Подмосковье», «Праздник сластены», «Товары регионов России» и многие другие. Жителям представили фермерские товары от местных производителей, включая сыры, мед и мясные деликатесы.

План ярмарок на июль можно найти на официальном сайте Минсельхозпрода в разделе «Документы».

Ранее сообщалось, что подмосковные аграрии смогут обновлять парк техники и реализовывать крупные инвестпроекты на условиях льготного лизинга. Губернатор Андрей Воробьев подписал такое соглашение с компанией «Росагролизинг» на ПМЭФ-2023.

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