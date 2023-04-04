Подмосковье 04 апреля 2023, 15:02 Почти 200 ярмарок проведут в Подмосковье в апреле

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Тематические ярмарки, посвященные весне и началу дачного сезона, пройдут в 40 городах Подмосковья в апреле. Помимо традиционного ассортимента от местных фермеров, жители смогут приобрести рассаду и садовый инвентарь.

«Более 50 из 196 запланированных ярмарок будут посвящены началу весны и Пасхе. Еще часть мероприятий проведут к старту дачного сезона, где жители региона смогут приобрести все необходимое для сада», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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В продаже появится садовый инвентарь, семена, рассада и другие товары для огородничества. Свою продукцию традиционно представят на ярмарках и местные фермеры — это сыры, мед, колбасы и многое другое.

Найти ближайшую ярмарку в своем округе можно на официальном сайте Минсельхозпрода.

Население Московской области растет, заявил губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным 3 апреля. По словам главы региона, сейчас в Подмосковье зарегистрированы 10 миллионов человек.