Почти 200 ярмарок прошло в Подмосковье в октябре | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 16:57 Почти 200 ярмарок прошло в Подмосковье в октябре

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Для жителей Подмосковья в октябре провели 180 ярмарок в 40 округах. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.

Из 180 ярмарок прошедших в октябре ярмарок 92 — тематические, а 88 — сельскохозяйственные, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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«Фермеры в основном реализовывали осенний урожай, а также сыр, молочную и мясную продукцию собственного производства», — сказал Георгий Филимонов.

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Также жители региона на ярмарках, помимо сезонных овощей и фруктов, могут приобрести хозяйственный инвентарь, саженцы и удобрения.

Распространенными темами ярмарок в октябре были «Осень в Подмосковье», «Дары осени», «Золотая осень», «Осеннее ассорти»и «Сезонные товары». В нескольких округах прошли ярмарки «Товары регионов России», а в Шаховской одну из ярмарок приурочили ко «Всемирному дню улыбки».

В ноябре в регионе планируют провести около 200 ярмарок в 39 городских округах, добавил Георгий Филимонов. Всю подробную информацию можно узнать на официальном сайте Минсельхозпрода.

Ранее стало известно, что мини-завод по производству комбикорма открылся в селе Акатьево под Коломной.