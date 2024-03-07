Подмосковье 07 марта 2024, 14:25 Почти 200 ярмарок пройдет в Подмосковье до конца марта Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Тематические ярмарки пройдут в 30 городских округах Подмосковья в марте. Многие из них приурочат к 8 Марта и Масленице.

До конца месяца в Подмосковье пройдет 1️95 ярмарок.

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«Каждый желающий сможет приобрести и попробовать продукцию от наших фермеров, а также выбрать подарки и сувениры, изготовленные вручную. Все праздничные площадки будут оформлены в соответствующей тематике», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Московской области Владислав Мурашов.

К 8 Марта организуют 50 ярмарок, еще 17 пройдут на масленичной неделе. Гостей и жителей региона ждут блины, развлекательная программа, фермерская продукция и весенние забавы.

В городском округе Лотошино пройдут тематические ярмарки «День работника ЖКХ» и «День работника культуры». В Волоколамске ярмарка работает с понедельника.

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