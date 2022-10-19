Подмосковье выполнило годовой план по установке 199 детских площадок | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 13:10 Подмосковье выполнило годовой план по установке 199 детских площадок

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План по установке детских игровых площадок выполнили в Подмосковье. С начала года в регионе установили 199 объектов, рассказали в Минблагоустройства области.

Глава министерства Михаил Хайкин объяснил, что многие площадки еще находятся на финальной стадии установки, однако программу уже выполнили полностью. Объекты установили в 52 округах региона. Это площадки площадью 300 и 450 квадратных метров.

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«Новые площадки отвечают всем современным требованиям безопасности. Они уже успели полюбиться маленьким жителям и радуют их разнообразием игровых элементов», — отметил министр.

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Для комплексов использовали 11 тематик, среди которых «Джунгли», «Сказка», «Космос» и другие. Элементы рассчитаны на детей от двух до 12 лет. В ведомстве рассказали, что в этом году использовали новые конструкции — пирамиды, карусели, канаты и спортивные комплексы.

Территорию площадки покрыли противоударным материалом, для родителей установили скамейки и урны, обустроили систему виидеонаблюдения и освещение.

Программу по установке губернаторских детских площадок реализуют в Подмосковье с 2013 года. За это время в регионе появился 1421 объект. В следующем году работы продолжат, по результатам голосования выберут 120 адресов, где появятся новые игровые комплексы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.