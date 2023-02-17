Подмосковье 17 февраля 2023, 18:25 Почти 200 газовых объектов отремонтируют и заменят в Подмосковье за год

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Компания «Мособлгаз» заменит 28 газорегуляторных и 169 шкафных пунктов в Подмосковье до конца года. Основной объем работ будет выполнен в Одинцове, Домодедове и Коломне.

Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин отметил, что план по обновлению газовых объектов обеспечит бесперебойное и надежное снабжение потребителей. Более того, газовые объекты станут более аккуратными и эстетичными на вид.

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Ранее стало известно, что «Мособлгаз» представил свой стенд на крупнейшей в России выставке оборудования для отопления, водоснабжения, канализации Aquatherm Moscow 2023 . Компания демонстрирует в том числе образцы газового оборудования собственного производства.

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