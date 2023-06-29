Подмосковье 29 июня 2023, 16:18 Почти 200 фермерских ярмарок пройдет в Подмосковье в июле Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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В июле в Московской области пройдет 196 фермерских ярмарок. Об этом сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

«В разгар дачного сезона не теряют свою актуальность ярмарки, посвященные саду и огороду, где можно приобрети рассаду, семена, инвентарь и многое другое. Также там представлена региональная фермерская продукция как местных товаропроизводителей, так и производителей из других регионов страны», — уточнил Филимонов.

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По его словам, больше всего таких мероприятий пройдет в Волоколамске, Воскресенске, Пушкино, Наро-Фоминске, Краногорске и Шаховской. Ярмарки организуют в 34 округах региона.

Полный список торговых мероприятий можно посмотреть по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни мероприятий.

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