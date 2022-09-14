Почти 200 детских площадок установят по программе губернатора в Подмосковье до конца года | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 17:58 Поделиться Telegram

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Viber Почти 200 детских площадок установят по программе губернатора в Подмосковье до конца года

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В Подмосковье подходит к концу установка детских площадок, которая проводится по программе губернатора Андрея Воробьева. За все время действия программы удалось построить уже более 1,2 тысячи площадок. В этом году собираются установить еще несколько сотен.

«Установка детских игровых площадок — это очень важная программа, которая реализуется в Подмосковье с 2013 года по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. За это время мы построили более 1,2 тысяч площадок. В этом году установим еще порядка 200, 180 из которых уже готовы и радуют юных жителей нашего региона. Реализацию программы продолжим и в следующем году», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Губернаторские площадки представляют собой межквартальные игровые комплексы площадью 300 и 450 квадратных метров. На них располагаются яркие и красивые архитектурные формы, скамейки и урны для удобства жителей. Каждая площадка полностью отвечает всем нормам безопасности. Игровые элементы предназначены для детей от двух до 12 лет. На каждой постелено мягкое резиновое покрытие, которое минимизирует получение травм.

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В этом году для установки площадок решили использовать 11 тематик. Например, «Джунгли», «Космос», «Галактика». В игровые зоны добавили новые элементы — карусели, спортивные комплексы. На каждой площадке обязательно оборудована система видеонаблюдения и освещения, обустроены пешеходные дорожки и два входа на площадку.

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