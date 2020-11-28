28 ноября 2020, 20:52
Почти 200 детей спасли в Подмосковье при помощи санавиации
Более 500 вылетов совершили вертолеты санитарной авиации Московской области с начала года. Они доставляли людей в больницы для срочной медицинской помощи. Среди спасенных оказались 196 детей, в том числе 22 младше одного года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.
Как рассказала глава ведомства Светлана Стригункова, санитарная авиация необходима в условиях большой загрузки дорог или когда больница находится на достаточно большом расстоянии.
«Благодаря наличию специального оборудования вертолеты могут осуществлять вылеты и в ночное время суток», — подчеркнула она.
Чаще всего вертолеты используют для доставки в медицинские учреждения пострадавших в дорожных авариях и при межбольничной эвакуации пациентов. В авиапарке используются вертолеты легкого класса, которые оснащены всем необходимым медицинским оборудованием.
В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Московской области, на территории больниц, строят новые площадки для посадки вертолетов с пациентами.