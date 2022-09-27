Почти 200 человек успешно отучились на курсах для общественных жилинспекторов в Подмосковье | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 19:53 Поделиться Telegram

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Viber Почти 200 человек успешно отучились на курсах для общественных жилинспекторов в Подмосковье

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В Подмосковье активно проводится работа по обучению общественных жилищных инспекторов. Уже завершились три потока, выпускниками которых стал 181 представитель 49 городских округов области. Проводился завершающий тест, по результатам которого отличниками стали 130 человек, а рекордное количество баллов смогли набрать сразу 12 кандидатов. Об этом сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Специально для общественных жилищных инспекторов (ОЖИ) Подмосковья и кандидатов в ОЖИ Госжилинспекция разработала программу, призванную освежить знания жилищного законодательства, познакомить с новейшими тенденциями отрасли и вооружить общественников практическими навыками, в том числе цифровыми, которые помогут эффективно бороться с нарушениями в содержании многоквартирных домов. Учебный цикл разбили на три потока — с июля по сентябрь надзорное ведомство выпустило 181 обучившегося.

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С итоговым тестом смогли справиться все, кто проходил обучение. В него входило 53 вопроса по десяти темам. Надо было знать множество деталей по газовой и пожарной безопасности, ответить на вопросы о работе аварийных служб, разбираться в тонкостях эксплуатации многоквартирных домов, в том числе по уборке и вывозу мусора. Например, нужно было указать допустимую высоту снежного покрова на крышах с наружным водоотводом, то, что входит в общедомовое имущество, как часто должно проводиться обследование газового оборудования и другое.

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«Институт общественных жилищных инспекторов действует в регионе с 2015 года, и в первом наборе был всего 41 человек. Сегодня мы обучили почти 200 — это серьезная сила, на которую мы можем опираться. Это большая поддержка, особенно в пиковые периоды, такие, как подготовка к зиме. Наши общественники продолжают осваивать новые технологии на практике, на совместных выходах с Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов, учатся задавать грамотные вопросы УК и добиваться ответов, а значит — влиять на качество содержания МКД», — подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

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