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    03 февраля 2022, 17:46

    Почти 20 врачей привлекли на работу в Реутове за год

    Анастасия Аброськина

    Еще 19 медицинских работников пришли в поликлиники и больницы Реутова в прошлом году. Пятеро из них получили жилье. Об этом рассказал глава городского округа Станислав Каторов.

    Почти 20 врачей привлекли на работу в Реутове за год | Изображение 1Источник фото: Алексей Оводов

    Он напомнил, что квалифицированные врачи получают здесь служебное жилье или выплаты за съемную квартиру.

    «Вопросы доступности медицинской помощи волнуют наших жителей в первую очередь. И в Реутове действует программа привлечения на работу достойных специалистов», — отметил Каторов.

    Он рассказал, что уже полностью обновили автопарк скорой помощи. Это сделали при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева.

    «Реутовская подстанция получила в прошлом году восемь машин. Также провели капитальный ремонт зданий скорой помощи на Юбилейном проспекте, 54, и Ленина, 2А», — сказал глава округа.

    Почти 20 врачей привлекли на работу в Реутове за год | Изображение 2Источник фото: Алексей Оводов

    Также, по его словам, уже к концу года возведут пристройку к поликлинике № 1 на улице Гагарина. Врачи смогут принимать по 250 человек в смену.

    «Уже после ввода пристройки итоговая мощность в целом по городу составит две тысячи посещений в смену», — уточнил Каторов.

    Кроме того, в прошлом году в Реутове открыли собственную лабораторию для ПЦР-тестирования на коронавирус.