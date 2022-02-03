Почти 20 врачей привлекли на работу в Реутове за год
Еще 19 медицинских работников пришли в поликлиники и больницы Реутова в прошлом году. Пятеро из них получили жилье. Об этом рассказал глава городского округа Станислав Каторов.
Он напомнил, что квалифицированные врачи получают здесь служебное жилье или выплаты за съемную квартиру.
«Вопросы доступности медицинской помощи волнуют наших жителей в первую очередь. И в Реутове действует программа привлечения на работу достойных специалистов», — отметил Каторов.
Он рассказал, что уже полностью обновили автопарк скорой помощи. Это сделали при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева.
«Реутовская подстанция получила в прошлом году восемь машин. Также провели капитальный ремонт зданий скорой помощи на Юбилейном проспекте, 54, и Ленина, 2А», — сказал глава округа.
Также, по его словам, уже к концу года возведут пристройку к поликлинике № 1 на улице Гагарина. Врачи смогут принимать по 250 человек в смену.
«Уже после ввода пристройки итоговая мощность в целом по городу составит две тысячи посещений в смену», — уточнил Каторов.
Кроме того, в прошлом году в Реутове открыли собственную лабораторию для ПЦР-тестирования на коронавирус.