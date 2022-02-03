Почти 20 врачей привлекли на работу в Реутове за год

Еще 19 медицинских работников пришли в поликлиники и больницы Реутова в прошлом году. Пятеро из них получили жилье. Об этом рассказал глава городского округа Станислав Каторов.

Источник фото: Алексей Оводов

Он напомнил, что квалифицированные врачи получают здесь служебное жилье или выплаты за съемную квартиру.

«Вопросы доступности медицинской помощи волнуют наших жителей в первую очередь. И в Реутове действует программа привлечения на работу достойных специалистов», — отметил Каторов.

Он рассказал, что уже полностью обновили автопарк скорой помощи. Это сделали при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева.

«Реутовская подстанция получила в прошлом году восемь машин. Также провели капитальный ремонт зданий скорой помощи на Юбилейном проспекте, 54, и Ленина, 2А», — сказал глава округа.

Источник фото: Алексей Оводов

Также, по его словам, уже к концу года возведут пристройку к поликлинике № 1 на улице Гагарина. Врачи смогут принимать по 250 человек в смену.

«Уже после ввода пристройки итоговая мощность в целом по городу составит две тысячи посещений в смену», — уточнил Каторов.

Кроме того, в прошлом году в Реутове открыли собственную лабораторию для ПЦР-тестирования на коронавирус.