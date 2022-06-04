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    04 июня 2022, 01:53

    Почти 20 участков дорог отремонтируют в Павловском Посаде в 2022 году

    В Павловском Посаде в 2022 году отремонтируют 19 участков дорог

    Алексей Иванчин

    Ремонтировать дороги продолжат в Павловском Посаде. В 2022 году запланировали привести в порядок 19 участков трассы. Шесть из них стали победителями народного голосования на портале «Добродел».

    Ремонт начали на улице Корневской — одной из самых спокойных в микрорайоне Ленский. Сюда уже пригнали дорожную технику. Происходящее жители восприняли с радостью, поскольку давно ждали.

    «Честно говоря, думала, что дело до нас дойдет нескоро, ведь приоритет обычно отдается центральным улицам. Но нас услышали, и ремонт уже начался. Надеюсь, что дорожные службы все сделают быстро, а главное — качественно, и дорога прослужит нам много лет», — сказала жительница микрорайона Анна Попова.

    Довольны и автомобилисты, и пешеходы, поскольку для безопасного передвижения последних дорожники уже приступили к обустройству тротуаров.

    «В 2022 году в Павловском Посаде в план ремонта дорог вошли 19 объектов, в том числе и улица Корневская, протяженность которой составляет 1300 метров», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Павловский Посад Андрей Морев.

    Он отметил, что работы по ремонту объекта идут хорошими темпами — опережают график. Их планируют завершить уже к 1 июля.