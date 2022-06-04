Почти 20 участков дорог отремонтируют в Павловском Посаде в 2022 году

Ремонтировать дороги продолжат в Павловском Посаде. В 2022 году запланировали привести в порядок 19 участков трассы. Шесть из них стали победителями народного голосования на портале «Добродел».

Ремонт начали на улице Корневской — одной из самых спокойных в микрорайоне Ленский. Сюда уже пригнали дорожную технику. Происходящее жители восприняли с радостью, поскольку давно ждали.

«Честно говоря, думала, что дело до нас дойдет нескоро, ведь приоритет обычно отдается центральным улицам. Но нас услышали, и ремонт уже начался. Надеюсь, что дорожные службы все сделают быстро, а главное — качественно, и дорога прослужит нам много лет», — сказала жительница микрорайона Анна Попова.

Довольны и автомобилисты, и пешеходы, поскольку для безопасного передвижения последних дорожники уже приступили к обустройству тротуаров.

«В 2022 году в Павловском Посаде в план ремонта дорог вошли 19 объектов, в том числе и улица Корневская, протяженность которой составляет 1300 метров», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Павловский Посад Андрей Морев.

Он отметил, что работы по ремонту объекта идут хорошими темпами — опережают график. Их планируют завершить уже к 1 июля.