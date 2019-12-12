Почти 20 тысяч тонн свежих овощей поставят теплицы Подмосковья к новогодним праздникам

В преддверии Нового года, а также на новогодние каникулы тепличные комплексы Подмосковья предоставят для жителей области, москвичей и гостей города более 18 тысяч тонн свежих овощей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«В этом году в Подмосковье планируется собрать порядка 80 тысяч тонн тепличных овощей. И более 22% из них у нас традиционно выпадает на сбор в зимний период, то есть на новогодние праздники. В основном речь идет об огурцах и помидорах. Так, в январе и феврале планируемый объем поставки наиболее крупных теплиц региона составит 18,1 тысячи тонн овощей», — сказал Андрей Разин.

В теплицах Подмосковья выращивают томаты, огурцы, баклажаны и другие культуры. К новогодним праздникам, по словам министра, цены на свежую продукцию будут держаться на приемлемом уровне.

«У нас несколько лидеров по поставке овощей защищенного грунта. К примеру, комплекс „Агрокультура Групп“ городского округа Кашира за два месяца поставит в магазины региона и столицы 6,2 тыс. тонн огурцов и 4 тыс. тонн томатов, „Луховицкие овощи“ — 2,5 тыс. тонн огурцов и около 750 тонн томатов. Теплицы „Иванисово“ городского округа Электросталь планируют отгрузить 3,7 тысячи тонн огурцов и порядка 900 тонн томатов», — подчеркнул Андрей Разин.

Министр также отметил тепличные комплексы «Матвеевское», «Агроном» городского округа Одинцово и «Аграрное» городского округа Орехово-Зуево.

Андрей Разин напомнил, что за пять лет объем производства тепличных овощей в Московской области увеличился в 10 раз.